В плане дизайна Xiaomi уже много лет пристально следит за Apple, однако в сфере искусственного интеллекта китайская корпорация теперь сделала шаг вперед. В новом Xiaomi 18 Pro пользователи могут самостоятельно создавать приложения.

Смартфоны серии Xiaomi 18 Pro с дисплеями на задней панели Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Компания Xiaomi представила в Париже серию Xiaomi 18 Pro для мирового рынка. В Европе стоимость Xiaomi 18 Pro начинается от 1399,90 евро, а более крупной модели Xiaomi 18 Pro Max — от 1599,90 евро. В России официальная рекомендованная розничная цена стартует от 129 990 рублей.

В Китае эти устройства продаются еще с сентября. В отличие от предыдущего поколения, оснащенного дополнительным экраном (которое было доступно только в Китае), серия Pro впервые выходит на европейский рынок. Обе модели получили второй дисплей на задней панели — 2,7-дюймовый у версии Pro и 2,9-дюймовый у Pro Max, — встроенный в блок камер.

Мини-приложения можно создавать с помощью голосовых команд

Именно на этом дополнительном экране реализовано самое интересное нововведение. Благодаря функции «GenAI-Apps» Xiaomi, по собственному заявлению компании, внедряет в смартфоны концепцию «вайб-кодинга» (Vibe Coding). Ппользователи описывают свои потребности обычным разговорным языком, а смартфон на основе этого описания создает небольшое приложение.

Типичные примеры — таймер по методу «Pomodoro», трекер потребления воды или таймер для варки яиц. В качестве отправной точки доступно более 50 готовых шаблонов — от полезных инструментов до мини-игр. Те, у кого мало опыта в составлении промптов (запросов для ИИ), могут воспользоваться помощью второго ИИ, который одним нажатием кнопки доработает их первоначальную идею.

Эти приложения создаются не на базе собственной языковой модели Xiaomi, а с использованием Google Gemini. Во время международного запуска компания сообщила в социальной сети Weibo, что в основе этих генеративных ИИ-приложений лежит модель «Gemini 4 Argon». В Китае же Xiaomi использует собственное семейство моделей MiMo, на которых работает голосовой помощник Super XiaoAI. Для создания приложений смартфону требуется подключение к интернету, однако сами приложения не имеют доступа к сообщениям, календарю или другим личным данным пользователя.

Сколько стоит вайб-кодинг

Xiaomi не называет стоимость этих генеративных ИИ-приложений. В примечании к описанию компания упоминает наличие ежемесячных лимитов на использование, однако их точный объем не раскрывается. При покупке устройства Xiaomi предоставляет трехмесячную подписку на Google AI Pro (включая 5 ТБ облачного хранилища), а также пробные подписки на YouTube Premium и Spotify Premium. Если вовремя не отменить подписку на Google, по истечении этого срока с пользователя начнет списываться стандартная абонентская плата.

В повседневном использовании эта функция пока работает несовершенно. В ходе тестирования, проведенного порталом inside-digital, на создание одного приложения уходило около шести минут, а текст местами выходил за границы экрана. Вывод экспертов: приложения, созданные с помощью генеративного ИИ, выглядят «сырыми».

Издание Engadget в своем обзоре отмечает, что процессы генерации и внесения правок происходят медленно, а желаемые изменения не всегда применяются корректно. Впрочем, эта функция изначально рассчитана на создание простых виджетов с одной конкретной задачей, а не полноценных сложных приложений.

Сходство с решениями Apple

Напрашивается сравнение с Apple. Еще при выпуске модели Xiaomi 17 компания пропустила в наименовании число 16, чтобы сравняться с iPhone 17, а блок камер внешне очень напоминает таковой у iPhone 17 Pro. Однако в сфере ИИ Xiaomi выбрала иной путь, отличный от своего «ориентира».

Apple также предоставила своим пользователям возможность программировать с помощью голосовых команд — правда, пока речь идет только о «быстрых командах» (Shortcuts). В iOS 27 можно задать сценарий автоматизации в приложении «Команды» (например, настроить перевод экрана в черно-белый режим в вечернее время), а Siri сама соберет этот алгоритм. Для этого потребуется iPhone 15 Pro (или более новая модель) и участие в бета-тестировании Siri AI, доступ к которому предоставляется через список ожидания. Создавать полноценные приложения с графическим интерфейсом таким способом нельзя.

В App Store компания Apple даже начала принимать меры против сервисов, предлагающих вайб-кодинг (создание программ с помощью естественного языка). Как сообщает издание 9to5Mac, весной корпорация заблокировала обновления таких приложений, как Replit и Vibecode, а программу Anything и вовсе удалила из магазина. Apple ссылается на правило, согласно которому приложениям запрещено загружать или выполнять код, изменяющий их функциональность. В компании подчеркнули, что проблема заключается не в самом подходе «vibe coding», а в нарушении установленных правил.

Игрушка с «системой безопасности»

Xiaomi решает эту проблему иначе: мини-приложения работают непосредственно внутри собственной операционной системы компании — HyperOS 4 — и изолированы от остальной части системы смартфона. Станет ли это чем-то большим, чем просто забавной функцией для небольшого дополнительного дисплея на задней панели — покажет время.

Опыт индустрии в сфере генерации приложений оказался неоднозначным: недавно выяснилось, что тысячи программ, созданных с помощью платформы Lovable, раскрыли конфиденциальные данные пользователей, поскольку никто не проверял их на безопасность. Кроме того, существует зависимость от Google: без модели Gemini и подключения к интернету создание новых приложений невозможно. Также остается открытым вопрос о том, насколько щедрыми будут лимиты на использование сервиса после окончания трехмесячного бесплатного периода.

Xiaomi — не единственная компания, пришедшая к такой идее. Лондонский производитель Nothing также позволяет пользователям создавать небольшие виджеты с помощью ИИ на своей платформе Playground. А благодаря таким инструментам, как Lovable или Claude, отдельные разработчики уже давно создают приложения, для разработки которых раньше требовалась целая команда. Теперь же Xiaomi внедряет этот принцип в свой флагманский продукт, предназначенный для широкого круга пользователей.

Источник: Engadget