Oppo Reno17 Pro может получить камеру 200 Мп и экран 6,32 дюйма

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Инсайдер Digital Chat Station раскрыл предполагаемые характеристики Oppo Reno17 Pro. По его данным, смартфон получит компактный 6,32-дюймовый экран, процессор MediaTek Dimensity 8550 Super и батарею около 7000 мА·ч.

Дисплей будет плоским, с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Такая диагональ и чип совпадают с глобальной версией Oppo Reno16 Pro, однако китайский Reno16 Pro построен иначе: у него экран 6,78 дюйма и Dimensity 9500s.

Автор: Oppo Источник: www.oppo.com

Основная камера, по утечке, получит сенсор на 200 Мп с крупной матрицей и стабилизацией в стиле подвеса. Ее дополнят сверхширокоугольная камера на 50 Мп и перископический телефотообъектив на 50 Мп. Фронтальная камера также получит разрешение 50 Мп.

Главное отличие от предшественника — аккумулятор. В Reno17 Pro ожидается батарея около 7000 мА·ч против 6700 мА·ч у глобального Reno16 Pro и 6000 мА·ч у европейской версии. Мощность зарядки в утечке не раскрыта.

По данным другого инсайдера, Smart Pikachu, серия Reno17 сделает акцент на дизайне и камерах с разрешением 200 Мп. В ней появятся новые функции для живых фото, живых видео и редактирования снимков, а также сохранится отдельная кнопка AI. OPPO, по сведениям источника, рассматривает поддержку телеконвертеров, пока доступную только линейке Find X.

Серию Reno17 ожидают в Китае в ноябре 2026 года с ColorOS 17 на базе Android 17. Появление в Индии возможно в начале января 2027 года, однако Pro-версия может этот рынок пропустить. OPPO официально характеристики, дату презентации и рынки продаж пока не подтверждала.

Источник: GSMArena.com

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