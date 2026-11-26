OPPO представила в России смартфоны Find X10 и Find X10 Pro Max. Продажи обеих моделей стартуют 26 ноября. Find X10 получил основную и телефотокамеру с сенсорами по 200 Мп, а также ультраширокоугольную камеру на 50 Мп. У Find X10 Pro Max три задние камеры по 200 Мп: основная, телефото и ультраширокоугольная. В обеих моделях используются камеры Hasselblad и 24-канальный датчик цветокоррекции.

Экраны ProXDR имеют диагональ 6,59 дюйма (около 16,7 см) у Find X10 и 6,78 дюйма (около 17,2 см) у Pro Max. Полноэкранная яркость составляет 2000 кд/м², пиковая при HDR (расширенном динамическом диапазоне) — 3600 кд/м². Ширина рамок — 0,99 и 1,15 мм. Аккумулятор обоих аппаратов — кремний-углеродный на 8000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка 80 Вт и беспроводная 50 Вт. Find X10 работает на MediaTek Dimensity 9600M, Pro Max — на Dimensity 9600 Pro. Обе модели получили ColorOS 17.

Цены в России: Find X10 12/256 ГБ — 159 999 рублей, на старте — 139 999 рублей; версия 12/512 ГБ — 169 999 рублей, на старте — 159 999 рублей. Find X10 Pro Max 16/512 ГБ стоит 209 999 рублей, на старте — 189 999 рублей. Продажи будут в DNS и официальных магазинах OPPO на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Первым покупателям предусмотрен телеконвертер OPPO Hasselblad — насадка для телефотокамеры. Гарантия продлевается на 365 дней при покупке и активации до 10 января 2027 года, защита разбитого экрана действует 180 дней после активации.

Источник: hi-tech