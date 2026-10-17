Oppo намерена активнее продвигать премиальные смартфоны в Европе и стать главным конкурентом Apple и Samsung в данном сегменте. Об этом заявил глава европейского подразделения компании Элвис Чжоу.

Заявление прозвучало на фоне общего спада на рынке смартфонов. По данным Counterpoint Research, третий квартал 2026 года стал самым слабым третьим кварталом по продажам устройств за последние 14 лет. Доли Oppo, Xiaomi и Vivo сократились, тогда как Apple и Samsung укрепили свои позиции, но и их продажи в годовом выражении снизились.

Рост цен на комплектующие особенно сильно ударил по бюджетным и среднеценовым смартфонам, а покупатели стали дольше пользоваться устройствами и осторожнее тратить деньги. Это подталкивает производителей искать новые источники роста, и Oppo намерена расширять присутствие в дорогом сегменте.

В беседе с TechRadar Чжоу отметил, что европейский рынок дорогих смартфонов сейчас сосредоточен вокруг двух брендов, однако исследования Oppo показывают интерес покупателей к третьему варианту. Хотя руководитель не назвал Apple и Samsung напрямую, речь явно шла о них, ведь, согласно аналитическим данным, именно на них в совокупности приходится 68% европейского рынка, в то время как доля Oppo, по разным оценкам, составляет от 1% до 4%. При этом компания не собирается вытеснять лидеров или копировать их устройства в более доступном ценовом диапазоне, а намерена предложить собственный подход к флагманским смартфонам.

Чжоу выделил три тенденции среди молодых европейцев. Они готовы покупать смартфоны онлайн, что позволяет брендам напрямую взаимодействовать с клиентами. Кроме того, молодые потребители скептически относятся к рекламе и больше доверяют реальному пользовательскому опыту, которым делятся в соцсетях. Наконец, они обращаются к ИИ при выборе телефона: по опросу Oppo, более 40% молодых людей задают ИИ-сервисам вопросы перед покупкой.

Чжоу считает, что нейросети могут повысить узнаваемость бренда Oppo, поскольку уделяют внимание характеристикам и возможностям устройств. Это проверил автор TechRadar: по его запросу о лучшем смартфоне для фотографии ChatGPT поставил Oppo Find X9 Ultra на первое место. Обычный поиск Google, напротив, не показал эту модель в результатах — Oppo упоминалась лишь в отдельном рейтинге камерофонов, на который автор перешёл вручную.

Предполагается, что испытывать новую стратегию Oppo начнёт на моделях Find X10 и X10 Pro Max, которые, по предварительным данным, окажутся дороже предшественников, а упор в них сделают на качество встроенных камер. Ждать новинки осталось недолго: их глобальная презентация пройдёт 21 октября 2026 года на Майорке.

Источник: TechRadar