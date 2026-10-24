OnePlus и Oppo раньше срока запустили обновление до ColorOS 17

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Компании OnePlus и Oppo приступили к досрочному распространению стабильной версии прошивки ColorOS 17 на базе операционной системы Android 17. Изначально запуск крупного обновления планировался на 29 октября, однако развертывание уже началось для флагманского смартфона OnePlus 15 и устройств серии Oppo Find X9.

Первыми апдейт получили пользователи в Индии, Индонезии, Малайзии и Таиланде, а в ближайшее время география распространения будет расширена. Размер установочного пакета составляет около 3,5 ГБ для пользователей стабильных прошивок и порядка 500-540 МБ для участников программы предварительного тестирования.

Автор: oppo Источник: www.oppo.com

В список первых обновляемых моделей Oppo также вошли складной смартфон Find N6 и флагманы Find X9 Pro, Find X9 Ultra и Find X9s. Вслед за OnePlus и Oppo аналогичный запуск прошивки на базе ColorOS 17 ожидается на устройствах бренда Realme.

Источник: gizmochina

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