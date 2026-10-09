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OnePlus раскрыла характеристики дисплея будущего флагмана OnePlus 16. Смартфон получит BOE X4 LTPO OLED-экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 165 Гц в повседневных сценариях и до 185 Гц в поддерживаемых играх.

Панель четвёртого поколения Oriental Screen использует новый светящийся материал X4. В обычной работе частота 165 Гц будет доступна системно, а максимальные 185 Гц активируются только в отдельных играх, включая Arena Breakout, Nizhan: Future, Naruto Mobile и Peace Elite.

OnePlus заявляет, что экран может опускаться до аппаратной яркости 1 нит. Это должно сделать использование устройства в темноте более комфортным. Компания также утверждает, что энергопотребление при 165 Гц будет сопоставимо с показателями предыдущего поколения при 120 Гц.

Рамки вокруг экрана составят 1,15 мм с каждой стороны. Для их изготовления используется технология LIPO, которая позволяет уменьшить ширину рамки за счёт особого способа соединения компонентов корпуса и дисплея.

Смартфон также получит три отдельных чипа: один для обработки изображения, второй для ускорения отклика сенсорного экрана и третий для работы беспроводных подключений. OnePlus заявляет о поддержке защиты зрения по стандарту TÜV Rheinland Smart Eye Protection 6.0.

OnePlus 16 станет первым смартфоном с этим дисплеем. Официальная презентация состоится 12 октября в 19:00 по пекинскому времени, но цена, полный список характеристик и сроки продаж пока не раскрыты.

Источник: GSMArena.com