OnePlus 16 получит BOE X4 LTPO OLED с яркостью 1 нит и рамками 1,15 мм
OnePlus раскрыла характеристики дисплея будущего флагмана OnePlus 16. Смартфон получит BOE X4 LTPO OLED-экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 165 Гц в повседневных сценариях и до 185 Гц в поддерживаемых играх.
Панель четвёртого поколения Oriental Screen использует новый светящийся материал X4. В обычной работе частота 165 Гц будет доступна системно, а максимальные 185 Гц активируются только в отдельных играх, включая Arena Breakout, Nizhan: Future, Naruto Mobile и Peace Elite.
OnePlus заявляет, что экран может опускаться до аппаратной яркости 1 нит. Это должно сделать использование устройства в темноте более комфортным. Компания также утверждает, что энергопотребление при 165 Гц будет сопоставимо с показателями предыдущего поколения при 120 Гц.
Рамки вокруг экрана составят 1,15 мм с каждой стороны. Для их изготовления используется технология LIPO, которая позволяет уменьшить ширину рамки за счёт особого способа соединения компонентов корпуса и дисплея.
Смартфон также получит три отдельных чипа: один для обработки изображения, второй для ускорения отклика сенсорного экрана и третий для работы беспроводных подключений. OnePlus заявляет о поддержке защиты зрения по стандарту TÜV Rheinland Smart Eye Protection 6.0.
OnePlus 16 станет первым смартфоном с этим дисплеем. Официальная презентация состоится 12 октября в 19:00 по пекинскому времени, но цена, полный список характеристик и сроки продаж пока не раскрыты.
Источник: GSMArena.com
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