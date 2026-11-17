Honor поставила Motorola в неудобное положение: два флагмана получили один процессор, но разницу в цене почти $700. Magic 9 Pro Max предлагает более серьёзную систему камер и профессиональные инструменты видеосъёмки, тогда как Motorola Signature 27 оценивается в $1599,99. Сравнение двух смартфонов провело издание Gizmochina.

Оба аппарата работают на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, поэтому основная борьба разворачивается вокруг камер и дополнительных возможностей. Honor установила сразу два 200-мегапиксельных модуля: основной с сенсором 1/1,28 дюйма и перископический телеобъектив с сенсором 1/1,4 дюйма. Система создана при участии ARRI и поддерживает запись видео в ARRI LogC3, 10-битный цвет и 14 фирменных цветовых профилей.

Motorola использует другую конфигурацию: основную камеру Sony LYTIA L910 на 50 Мп с технологией LOFIC, перископический модуль на 200 Мп с трёхкратным оптическим увеличением и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп. При этом её дисплей способен достигать заявленной пиковой яркости 12 000 нит против 10 000 нит у Honor. Motorola также предлагает более тонкий корпус — 7,99 мм против 8,59 мм.

Самая заметная разница обнаруживается в стоимости. Motorola Signature 27 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти оценили в $1599,99. Honor Magic 9 Pro Max с 12/256 ГБ стартует в Китае с 6499 юаней, что эквивалентно примерно $910. Европейский запуск Honor ожидается в январе 2027 года. Обе компании обещают семь лет обновлений Android и патчей безопасности, но именно европейская цена Honor покажет, насколько серьёзным конкурентом она станет для Motorola

Источник: gizmochina