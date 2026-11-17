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Samsung рискует ошибиться с позиционированием Galaxy S27 Pro: треть участников опроса PhoneArena считает, что смартфон сможет обойти по продажам только Galaxy S27 Plus. Ещё 13% уверены, что новинка вообще окажется самой невостребованной моделью всей флагманской серии.

В опросе приняли участие 293 человека. Почти 20% ожидают, что Galaxy S27 Pro окажется популярнее базового S27. При этом более 26% верят, что модель сможет приблизиться к результатам Galaxy S27 Ultra. Ещё около 8% считают, что смартфон повторит судьбу Galaxy S25 Edge и будет продаваться хуже него.

Проблема Samsung — в промежуточном положении новой модели. Покупатели могут не увидеть достаточных преимуществ перед обычным Galaxy S27, а желающие получить максимум возможностей предпочтут доплатить за Ultra. В результате Pro рискует оказаться между двумя флагманами, не получив убедительного преимущества ни перед одним из них.

Опрос не показывает реальный спрос и не предсказывает продажи. Но реакция аудитории PhoneArena указывает на проблему, которую Samsung придётся решить: убедить покупателей, что отдельная Pro-версия действительно заслуживает места в линейке.

Источник: phonearena