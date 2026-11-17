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Dornier 328, легендарный региональный турбовинтовой двигатель 1990-х годов, получает новую версию. Deutsche Aircraft анонсирует модель D328eco, которая сочетает в себе проверенный дизайн с современными технологиями и высокими экологическими стандартами.

С момента ввода в эксплуатацию в 1993 году Dornier 328 завоевал репутацию надежного самолета, способного работать на коротких взлетно-посадочных полосах и высокого комфорта при путешествии. Вокруг этой структуры сейчас создается новый проект — D328eco. За его развитие отвечает немецкая компания Deutsche Aircraft. Опираясь на наследие Dornier, производитель внедряет новейшие цифровые технологии и планирует снизить выбросы углекислого газа.

Новый самолет строится в Оберпфаффенхофене под Мюнхеном. D328eco разработан командой из 550 специалистов, представляющих 40 стран. Цель Deutsche Aircraft — восстановить полную мощность производства пассажирских самолетов в Германии и объединить мастерство с инновациями и экологической ответственностью.

Dornier 328 был известен своей универсальностью — его использовали для пассажирских перевозок, в грузовом и спасательном вариантах. Его компактный, но просторный дизайн выделялся в своем классе скоростью полета, большим комфортом и возможностью летать в более короткие и менее развитые аэропорты. Всего было создано около 220 различных модификаций, и по сей день в эксплуатации по всему миру находится около 150 таких машин.

D328eco, являющийся развитием оригинала, будет иметь удлиненный на 2 м фюзеляж, вмещающий 40 пассажиров салон, новые двигатели Pratt & Whitney Canada PW127XT-S и современную цифровую кабину Garmin G5000. Самолет должен обеспечить до 95% сокращение выбросов CO₂ при использовании синтетического топлива SAF-PtL и в среднем на 22% меньше выбросов CO₂, чем при использовании стандартного топлива. По данным Deutsche Aircraft, затраты на обслуживание уменьшатся на 20%, а уровень шума и расход топлива будут значительно ниже, чем у классических турбовинтовых двигателей.

D328eco рассчитан на взлет с взлетно-посадочной полосы длиной 800 м при частичной загрузке и 1082 м при полной загрузке. Самолет сможет достигать крейсерской высоты до 30 000 метров. D328neo обладает высокой грузоподъемностью и максимальной скоростью 324 узла. Увеличенный срок службы компонентов и упрощенные процедуры обслуживания обеспечивают более высокую доступность самолета для операторов.

Версия D328MR разработана для специальных операций: медицинской эвакуации, поисково-спасательных работ, грузовых перевозок и правительственных миссий. Дальность полета в медицинском режиме достигнет 2200 морских миль, а увеличенное время полета позволит также проводить разведывательные и гуманитарные миссии в отдаленных регионах.

По данным производителя, D328eco сможет работать на 98% маршрутов, используемых современными турбовинтовыми самолетами, и на 95% маршрутов, используемых региональными реактивными самолетами. Начало испытаний запланировано на 2027 год, а поставки авиакомпаниям и пользователям предварительно намечены на конец 2029 года. Компания также продолжает оказывать сервисную и техническую поддержку существующим эксплуатантам Dornier 328 по всему миру.

Источник: Simple Flying