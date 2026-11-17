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Китайский транспортный самолет W5000, считающийся самым большим в мире, успешно завершил испытательный полет, подтвердивший работоспособность его систем автономного управления и связи. Ожидается, что коммерческие рейсы начнутся к 2027 году.

Испытание состоялось 14 ноября в Автономном районе Внутренняя Монголия и было направлено на техническую проверку автономных функций и ключевых бортовых систем. За полчаса полета W5000 достиг высоты 2000 метров и использовал для взлета примерно 600 метров взлетно-посадочной полосы. Испытание подтвердило работоспособность турбовинтового двигателя, систем управления полетом и интеграцию решений от различных производителей, что представляло собой серьезную инженерную задачу.

W5000 предназначен для автономной перевозки грузов весом до пяти тонн на расстояние до 2600 километров. Грузоподъемность воздушного судна превышает 65 кубических метров, что позволяет ему перевозить значительный объем грузов за один полет.

В конструкции W5000 используется 65% композитных материалов, в основном углеродного волокна. Это значительно снижает его массу без ущерба для прочности планера и позволяет перераспределить большую часть взлетного веса на полезную нагрузку.

Концепция предполагает полностью беспилотные полеты, поддерживаемые автономными системами, с наземным мониторингом работы летательного аппарата. Производитель подчеркивает, что такое решение приводит к снижению эксплуатационных расходов по сравнению с традиционными пилотируемыми транспортными самолетами — по оценкам, стоимость километра и тонны может быть более чем на 60% ниже.

Китайская компания Air White Whale, ответственная за разработку модели, выразила заинтересованность со стороны отечественной логистической отрасли и получила 835 писем о намерениях. Планируется начать коммерческую эксплуатацию к концу 2027 года.

Источник: Global Times