Группа астрономов обнаружила объект массой примерно в 2,2 раза превышающей массу Солнца в двойной системе, включающей красный гигант. Это одно из немногих доказательств существования исключительно массивных нейтронных звезд.

Схема двойной системы J0008+0128 Автор: Phys Источник: phys.org

Новое открытие касается необычной двойной системы, содержащей красный гигант и объект огромной массы, не видимый непосредственно астрономам. Отсутствие света от компаньона предполагает, что это не обычная звезда, а нейтронная звезда — один из самых плотных известных объектов во Вселенной.

Анализ данных с телескопов LAMOST и APOGEE позволил исследователям обнаружить этот сверхмассивный объект. Астрономы оценивают его массу в диапазоне от 1,8 до 2,8 солнечных масс, помещая его в редкую группу нейтронных звезд, приближающихся к так называемому «массовому разрыву» — диапазону масс между самыми тяжелыми нейтронными звездами и самыми легкими черными дырами.

В большинстве известных случаев нейтронные звезды образуются из сверхновых с начальной массой около 1,4 солнечных масс и ограничены небольшим пространством диаметром около 20 км. Черная дыра, в свою очередь, образуется из массивных звезд, которые изначально имели не менее 5 солнечных масс. Между ними существует «массовый разрыв», поскольку объекты с массами от 2,5 до 5 солнечных масс встречаются редко — именно поэтому это открытие так ценно для ученых.

Система, получившая название J0008+0128, состоит из красного гиганта и невидимого объекта, наличие и масса которого были определены в основном путем наблюдения за гравитационными силами внутри системы. Эта пара совершает обороты вместе каждые 3,3 года, и её орбита почти круговая, несмотря на относительно большое расстояние между объектами. Не было обнаружено излучения, которое указывало бы на то, что компаньон является обычной звездой.

В отличие от других известных двойных систем, в данном случае нейтронная звезда находится слишком далеко от красного гиганта, чтобы активно поглощать из него вещество и увеличивать свою массу. Учёные подчёркивают, что они провели более 300 000 симуляций эволюции двойных систем, но ни одна из них не дала окончательного ответа о происхождении и эволюции этой конкретной системы.

Астрономы спорят о том, является ли J0008+0128 классической двойной системой или же в прошлом это могла быть тройная система, возможно, с двумя близко вращающимися друг вокруг друга меньшими нейтронными звёздами или белым карликом. Учёные признают, что образование таких систем теоретически возможно, хотя для этого требуются редкие и экстремальные условия.

Источник: Phys