Nothing начала выпуск Nothing OS 5.0 на Android 17: обновление получит 10 моделей смартфонов

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Nothing начала распространять стабильную версию Nothing OS 5.0 на базе Android 17. Первым обновление получил смартфон Nothing Phone (3): выпуск стартовал 12 октября, а установка проходит поэтапно. Для остальных совместимых устройств производитель предусмотрел отдельный график, растянутый до января 2027 года.

Автор: Nothing Источник: www.gizmochina.com

Обновление затрагивает 10 моделей Nothing и CMF. В ноябре стабильная версия должна выйти для Phone (4a), Phone (4a) Pro, Phone (3a) и Phone (3a) Pro, в середине ноября — для Phone (2a) и Phone (2a) Plus. Phone (3a) Lite ожидается в конце декабря, а CMF Phone 2 Pro и Phone (4b) — в январе 2027 года. Сроки могут меняться в зависимости от региона.

Nothing OS 5.0 включает новые функции Android 17, переработанный центр управления, отдельные панели уведомлений и быстрых настроек, дополнительные виджеты и расширенные возможности персонализации. Среди нововведений — отдельное приложение Glyph для настройки световых элементов на корпусе, таймер Glyph Timer и инструмент Essential Apps Builder, позволяющий создавать простые приложения с помощью текстовых инструкций. Некоторые функции появятся позднее или будут распространяться отдельно.

Обновление не предназначено для Nothing Phone (1), Phone (2) и CMF Phone 1: эти модели завершили предусмотренный производителем цикл крупных обновлений операционной системы. Проверить доступность Nothing OS 5.0 можно в настройках смартфона, открыв раздел системных обновлений. Даже для поддерживаемых устройств обновление может появиться не сразу из-за поэтапного распространения.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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