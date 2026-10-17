Математический расчет, опубликованный в журнале Science в 1960 году и предсказывавший конец света 13 ноября 2026 года из-за критического перенаселения Земли, не оправдался в силу масштабных демографических изменений. Авторы исследования, физик и специалист по кибернетике — науке об общих закономерностях процессов управления и передачи информации — Хайнц фон Фёрстер, а также ученые Патрисия Мора и Лоуренс Амиот, вывели математическую формулу, известную как «уравнение судного дня». Согласно их вычислениям, базировавшимся на демографических оценках за 2000 лет, численность человечества должна была устремиться к бесконечности к середине ноября 2026 года.

В основе работы лежало предположение, что рост населения Земли происходит не просто экспоненциально — то есть с постоянным ускорением, пропорциональным текущему объему, — а гиперболически, с непрерывно увеличивающимся темпом за счет технологического сотрудничества людей. Модель фон Фёрстера математически доказывала, что фундаментальным ограничением для выживания вида станет не дефицит продовольствия, а критическая плотность населения на квадратный метр площади суши.

Точность расчетов ученых сохранялась на высоком уровне в течение трех десятилетий, с 1960 по 1990-е годы, в результате чего «уравнение судного дня» цитировалось в научных трудах по экологии и демографии. Однако с 1993 года реальные демографические показатели начали существенно отставать от математической модели. Главной причиной расхождения стало естественное снижение коэффициента рождаемости.

По текущим данным, глобальный уровень рождаемости сократился более чем в два раза по сравнению с показателями 1960 года. Изменение социального поведения людей и снижение темпов воспроизводства населения полностью дезавуировали математический прогноз. Конец света 13 ноября 2026 года не состоится, так как рост населения Земли стабилизировался естественным путем.

Источник: ScienceDaily