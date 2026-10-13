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Разработчик Hoani Bryson модифицировал классическую Nokia 3310, установив внутрь кастомную плату на базе Raspberry Pi Pico. Теперь телефон запускает его игру Trick Shot II, сохраняя оригинальные экран и клавиатуру.

Проект начался с конкурса Nokia 3310 Jam 8. Его участники должны были создать игры в стиле Nokia 3310, но запускать их на реальном телефоне не требовалось.

Trick Shot II получила первое место на конкурсе. Однако игра оказалась слишком сложной для оригинального железа Nokia 3310.

Bryson заменил внутренности телефона на кастомную плату с Raspberry Pi Pico. Это дало достаточно вычислительной мощности для запуска игры.

Оригинальный экран Nokia 3310 и клавиатура были сохранены. Игра использует монохромный дисплей 84x48 пикселей и двухцветную палитру.

Trick Shot II — физическая головоломка. Игрок размещает предметы, чтобы запустить мяч к змейке.

Игра доступна в браузере на itch.io. Также Bryson опубликовал детали модификации на своём сайте.

Проект показывает, как старые устройства можно переосмыслить с помощью современных микроконтроллеров. Nokia 3310 остаётся популярной платформой для DIY-проектов.

Дата выпуска игры — 20 сентября 2026 года. Она доступна бесплатно.

Источник: IT Home