Nokia 3310 получила кастомную плату на Raspberry Pi Pico для игры Trick Shot II

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Разработчик Hoani Bryson модифицировал классическую Nokia 3310, установив внутрь кастомную плату на базе Raspberry Pi Pico. Теперь телефон запускает его игру Trick Shot II, сохраняя оригинальные экран и клавиатуру.

Проект начался с конкурса Nokia 3310 Jam 8. Его участники должны были создать игры в стиле Nokia 3310, но запускать их на реальном телефоне не требовалось.

Trick Shot II получила первое место на конкурсе. Однако игра оказалась слишком сложной для оригинального железа Nokia 3310.

Автор: Hoani Bryson Источник: www.ithome.com

Bryson заменил внутренности телефона на кастомную плату с Raspberry Pi Pico. Это дало достаточно вычислительной мощности для запуска игры.

Оригинальный экран Nokia 3310 и клавиатура были сохранены. Игра использует монохромный дисплей 84x48 пикселей и двухцветную палитру.

Trick Shot II — физическая головоломка. Игрок размещает предметы, чтобы запустить мяч к змейке.

Игра доступна в браузере на itch.io. Также Bryson опубликовал детали модификации на своём сайте.

Проект показывает, как старые устройства можно переосмыслить с помощью современных микроконтроллеров. Nokia 3310 остаётся популярной платформой для DIY-проектов.

Дата выпуска игры — 20 сентября 2026 года. Она доступна бесплатно.

Источник: IT Home

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