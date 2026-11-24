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Samsung может пойти на необычное для нового поколения смартфонов решение: Galaxy A38 5G, по предварительным данным, получит основную камеру хуже, чем у предшественника. При этом более дорогой A58 5G, судя по утечкам, обойдется без заметных изменений фотосистемы.

Информацией о возможной конфигурации камер поделился ресурс SammyGuru. Оба устройства, как ожидается, оснастят основными модулями разрешением 50 Мп, однако разница будет заключаться в самих сенсорах. Для A38 5G якобы подготовили Sony IMX882, который уже используется в A36 5G. Это означает, что по сравнению с предыдущей моделью производитель может отказаться от более крупного датчика изображения.

Так, A37 5G приписывают сенсор Sony IMX906, физический размер которого заметно больше. Уменьшение площади светочувствительного элемента может сказаться на возможностях камеры, особенно при съемке в условиях недостаточного освещения.

Модель A58 5G, напротив, должна сохранить более крупный основной сенсор, как у нынешнего A57 5G. Однако рассчитывать на обновление остальных камер тоже не приходится. По предварительной информации, обе новинки получат практически одинаковый набор дополнительных модулей.

Возможное упрощение камер A38 5G связывают с ростом стоимости компонентов памяти. Из-за ситуации на рынке оперативной и флеш-памяти производителю, вероятно, придется пересматривать затраты на производство смартфонов и искать возможности для экономии.

Впрочем, в других характеристиках ожидаются изменения в лучшую сторону. По слухам, аккумуляторы обеих моделей увеличат с 5000 до 6000 мАч. При этом A58 5G также может получить зарядку мощностью 45 Вт. Выход обеих новинок ожидается в марте или апреле 2027 года.

Источник: Notebookcheck