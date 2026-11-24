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Garmin запатентовала технологию, которая позволит встроить солнечные элементы непосредственно в AMOLED-дисплей умных часов. Фотоэлектрические ячейки предлагается разместить в промежутках между пикселями. Это позволит получать энергию от окружающего света, не перекрывая изображение дополнительным солнечным слоем.

Разработка решает одну из главных проблем сочетания AMOLED и солнечной зарядки. В существующих часах Garmin с солнечными панелями используется технология MIP, а фотоэлектрический слой над экраном может снижать яркость и ухудшать цветопередачу. Новая конструкция оставляет прозрачные участки над пикселями, а солнечные элементы размещает в свободных промежутках. Аналогичный принцип компания рассматривает для дисплеев microLED.

В опубликованной 12 ноября 2026 года американской патентной заявке US 2026/0362887 A1 описана многослойная конструкция дисплея. В её состав входят светодиодный слой с красными, зелёными и синими субпикселями, защитный слой, цветовые фильтры и фотоэлектрические элементы. Последние преобразуют попадающий на экран свет в электричество. Заявку Garmin International подала 8 мая 2025 года под названием Integrated Energy-Collecting Display Module.

Пока неизвестно, сколько энергии сможет вырабатывать такая система и насколько заметно она увеличит автономность часов. Размещение солнечных элементов только в промежутках между пикселями ограничивает доступную для сбора света площадь. Поэтому рассчитывать на полную замену обычной зарядки пока не приходится. Garmin не объявляла о серийном устройстве с такой технологией и не называла сроки её появления. Речь идёт о перспективной инженерной разработке, а не о готовой функции новых часов.

Источник: gizmochina