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Второй дисплей на задней панели, аккумулятор на 5000 мА·ч и возможность установить карту памяти объёмом до 1 ТБ получил новый смартфон Cubot A60. Производитель сделал ставку на функции, от которых многие современные модели постепенно отказываются: расширение памяти картами microSD и проводное подключение наушников.

Основной экран устройства — 6,56-дюймовая IPS-панель с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. На задней стороне корпуса разместили дополнительный дисплей диагональю 1,7 дюйма. Он показывает время, календарь и уровень заряда аккумулятора, а также может выводить информацию о воспроизводимой музыке.

Работает Cubot A60 на восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T616 с частотой до 2 ГГц и поддержкой 4G. Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти, ещё 10 ГБ можно задействовать за счёт виртуального расширения. Встроенный накопитель рассчитан всего на 64 ГБ, поэтому поддержка microSD объёмом до 1 ТБ здесь особенно актуальна.

Основная и фронтальная камеры имеют разрешение по 16 Мп. Аккумулятор рассчитан на 5000 мА·ч, предусмотрены два слота для физических SIM-карт, боковой сканер отпечатков пальцев и разъём 3,5 мм. Толщина корпуса составляет 9,05 мм, масса — 202 г. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.

Источник: cubot