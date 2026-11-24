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Зарядный футляр будущих наушников Nothing Ear (note) сможет записывать разговоры, расшифровывать встречи и передавать команды ИИ-ассистенту. Устройство получит собственный микрофон, две светодиодные индикации и программируемые кнопки. Для беспроводных наушников это необычная концепция: часть функций интеллектуального помощника перенесли непосредственно в зарядный кейс.

Nothing подтвердила, что Ear (note) станут первым ИИ-гаджетом компании. На корпусе футляра предусмотрены отдельные кнопки Talk и Record. Первая предназначена для взаимодействия с ИИ-ассистентом на подключённом смартфоне, вторая — для записи звука. Система сможет не только сохранять разговоры, но и превращать записи встреч в текст.

Интереснее другое: управление не ограничат фирменными функциями Nothing. Производитель предусмотрел возможность программирования кнопок и микрофона для работы со сторонними приложениями. Если наушники используются как гарнитура, они также смогут записывать телефонные разговоры. При этом сам футляр превращается в самостоятельный интерфейс для взаимодействия с ИИ, даже когда наушники не используются.

Официальная презентация Nothing Ear (note) назначена на 8 декабря 2026 года. Цена, автономность, характеристики самих наушников и сроки начала продаж пока не раскрыты. Основатель Nothing Карл Пей при этом не рассчитывает, что подобные ИИ-гаджеты быстро станут массовым продуктом. Компания намерена развивать направление устройств, способных работать с разными ИИ-агентами, а не привязываться к одному помощнику.

Источник: ithome