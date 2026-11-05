Настоящий компактный смартфон с современной начинкой: представлен Enough Phone

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Стартап Enough начал собирать предзаказы на свой первый смартфон Enough Phone. Фишкой аппарата стали его компактные габариты 133 х 64 х 12 мм — нечто среднее между iPhone 6 и iPhone 12 Mini, если не учитывать толщину корпуса. При этом новинка получила достаточно мощную и современную аппаратную начинку, что является редкостью для современных «компактов».

Автор: Enough Источник: enoughphone.com

Основой модели служит процессор Mediatek Dimensity 7500 (1,1 миллиона баллов AnTuTu), который дополняют 8/128 ГБ памятью. В телефон можно установить карту MicroSD, но тогда вам придется убрать физическую SIM-карту и перейти на eSIM. В качестве системы заявлен свежий Android 17, причём сразу в двух вариациях: стандартной и «минималистичной», которая получила собственное имя OdysseyOS. Бонусом к прошивке идут оригинальные рингтоны, записанные вживую.

Автор: Enough Источник: www.kickstarter.com

IPS-экран получил диагональ 5,3 дюйма и разрешение 1520x720 пикселей. Сзади установлена 50-мегапиксельная камера Sony IMX766, а спереди в вырезе прячется фронталка на 32 МП. Питается смартфон от батарейки на 3500 мА*ч, которую при желании можно заменить самостоятельно. Из других вещей обещают Wi-Fi 6, NFC и сканер отпечатков в кнопке питания. Корпус сделан из переработанного пластика и имеет разборную конструкцию.

Цена Enough Phone на стадии предзаказа составляет $449. За первый день стартап уже смог набрать половину минимальной суммы. Первым покупателям обещают отправить смартфоны весной следующего года. Правда, есть один нюанс: на сегодняшний день у модели до сих пор нет работающего прототипа, а на пресс-фотографиях изображена обычная «болванка». Успеет ли команда завершить разработку смартфона в срок, неизвестно.

Источник: MT

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
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