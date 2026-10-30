Motorola объявила дату анонса смартфона Signature 27

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Motorola объявила точную дату полноценного анонса телефона Signature 27. Модель, впервые продемонстрированная в сентябре на мероприятии Snapdragon Summit, официально дебютирует 5 ноября.

Аппаратная часть устройства базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Оно поставляется с операционной системой Android 17 и обещает семь лет обновлений и поддержки от производителя.

Полный перечень технических характеристик, конфигурации камер и розничную стоимость компания раскроет в день презентации. Согласно предварительным данным европейских ритейлеров, новинка войдет в верхний ценовой сегмент.

Источник: gsmarena