Motorola объявила дату анонса смартфона Signature 27

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Motorola объявила точную дату полноценного анонса телефона Signature 27. Модель, впервые продемонстрированная в сентябре на мероприятии Snapdragon Summit, официально дебютирует 5 ноября.

Аппаратная часть устройства базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Оно поставляется с операционной системой Android 17 и обещает семь лет обновлений и поддержки от производителя.

Автор: motorola.com Источник: www.motorola.com

Полный перечень технических характеристик, конфигурации камер и розничную стоимость компания раскроет в день презентации. Согласно предварительным данным европейских ритейлеров, новинка войдет в верхний ценовой сегмент.

Источник: gsmarena

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