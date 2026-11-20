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Motorola опубликовала список из 29 смартфонов, связанных с распространением Android 17: девять моделей уже получают стабильную версию системы, ещё 20 должны обновиться в ближайшие месяцы. Однако производитель не назвал точных сроков для второй группы. Вместо графика выхода прошивки компания ограничилась расплывчатым обещанием.

В число устройств, уже получающих Android 17, вошли Motorola Signature, Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion Plus, Edge 60 Pro, Razr 70 Ultra, Razr 50 Ultra, Razr Fold и Moto G86. Остальные 20 смартфонов распределены между сериями Edge, Razr и Moto G. Среди них Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra, Edge 60 Neo, Razr 60 Ultra, Moto G75 и Moto G56. Это расширяет первоначальный перечень совместимых устройств: некоторые модели, отсутствовавшие в предыдущем списке, теперь получили подтверждение обновления.

Важная оговорка касается географии. Перечень опубликован бразильским подразделением Motorola и отражает ситуацию на местном рынке. В других странах обновление может выходить раньше: например, Edge 60 Fusion и Edge 70 Pro уже получили Android 17 в отдельных регионах, хотя в бразильском списке они числятся среди ожидающих прошивку.

Обновление принесёт переработанные быстрые настройки, виджеты с возможностью размещения стопками, расширенное управление яркостью HDR, улучшенный обмен файлами с iPhone и дополнительные средства защиты от мошенничества. При этом даже принадлежность смартфона к списку из 20 моделей пока не позволяет определить, когда именно его владелец получит новую систему.

Источник: gizmochina