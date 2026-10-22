Компания Xiaomi началу распространять патч безопасности для HyperOS

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Xiaomi приступила к распространению патча безопасности Google, устраняющего 25 уязвимостей в операционной системе Android, семь из которых признаны критическими. Обновление начало выходить на смартфонах под брендами Xiaomi, Redmi и Poco с фирменной оболочкой HyperOS сначала в Китае, а затем в Европе и других регионах.

Патч содержит исправления для компонентов Framework и системного ядра Android. В число устраненных угроз вошли 13 уязвимостей повышения привилегий, 7 ошибок типа «отказ в обслуживании», 4 проблемы утечки информации и одна высокорисковая уязвимость удаленного выполнения кода. Наиболее опасные бреши позволяли злоумышленникам повышать системные права в фоновом режиме без запроса дополнительных разрешений у пользователя.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Развертывание обновления осуществляется через системное меню настроек устройств, а также посредством обновлений системы Google Play. По данным производителя и Google, на момент выхода патча зафиксированных случаев использования данных уязвимостей атаками хакеров не зарегистрировано.

Источник: movilzona

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Интересуюсь технологиями и рассказываю о них вам.
? 0 206 0
Автор dima0782 Рейтинг +610.70
Блог Смартфоны и телефоны 831 11868 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда девается электричество, которое не израсходовали

Электричество в энергосистеме живёт по жёсткому правилу. Его нужно вырабатывать практически столько же, сколько потребляют в каждый конкретный момент. Но ночью спрос на электроэнергию падает,...

Арахис цветёт над землёй, а будущие плоды сам отправляет под землю: как растение делает это без помощи человека

Арахис легко принять за растение, у которого «орехи» просто формируются на корнях, как картофельные клубни. На самом деле всё устроено гораздо страннее. Его жёлтые цветки раскрываются над землёй и...

Обзор Fnirsi LPM-10C: чем он лучше LPM-10A и стоит ли переплачивать?

Fnirsi LPM-10A уже побывал у меня на тестировании и оставил хорошее впечатление. Теперь пришло время познакомиться со старшей моделью LPM-10C. Внешне и по основным возможностям приборы очень...

Как отличить настоящий мёд от подделки, если даже густота и запах могут обмануть?

Мёд тянется за ложкой, пахнет цветами и постепенно засахаривается — кажется, перед нами натуральный продукт. Но ни один из этих признаков не гарантирует подлинность: сироп с добавками...