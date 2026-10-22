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Компания Xiaomi приступила к распространению патча безопасности Google, устраняющего 25 уязвимостей в операционной системе Android, семь из которых признаны критическими. Обновление начало выходить на смартфонах под брендами Xiaomi, Redmi и Poco с фирменной оболочкой HyperOS сначала в Китае, а затем в Европе и других регионах.

Патч содержит исправления для компонентов Framework и системного ядра Android. В число устраненных угроз вошли 13 уязвимостей повышения привилегий, 7 ошибок типа «отказ в обслуживании», 4 проблемы утечки информации и одна высокорисковая уязвимость удаленного выполнения кода. Наиболее опасные бреши позволяли злоумышленникам повышать системные права в фоновом режиме без запроса дополнительных разрешений у пользователя.

Развертывание обновления осуществляется через системное меню настроек устройств, а также посредством обновлений системы Google Play. По данным производителя и Google, на момент выхода патча зафиксированных случаев использования данных уязвимостей атаками хакеров не зарегистрировано.

Источник: movilzona