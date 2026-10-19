Компания Brax анонсировала смартфон Wink без сервисов Google и фронтальной камеры

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Американский разработчик Brax Technologies анонсировал модульный смартфон Brax Wink под управлением операционной системы BraxOS без сервисов Google. Модель ориентирована на аппаратную и программную изоляцию пользовательских данных от стороннего сбора информации.

Смартфон получил 4-дюймовый (10,16 см) OLED-дисплей (экран с высокой контрастностью на органических светодиодах) и 4-нанометровый чипсет MediaTek MT8875. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, встроенного накопителя — 128 гигабайт, с поддержкой карт памяти до 1 терабайта. К нижней части корпуса подключается съёмная физическая QWERTY-клавиатура (аппаратные кнопки с текстовой раскладкой), которую можно заменить на модуль расширенной батареи. Разработчики отказались от селфи-камеры, оставив только основной 50-мегапиксельный сенсор.

Автор: braxtech Источник: braxtech.net

Для прекращения аудио- и видеослежения на верхнем торце установлен механический тумблер, обесточивающий камеру и микрофоны. На программном уровне пользователь может принудительно выключать датчики пространственного положения, включая гироскоп и акселерометр (прибор для измерения ускорения), а также переводить порт USB Type-C в режим исключительно подачи питания без доступа к памяти.

В BraxOS интегрированы механизмы полной очистки накопителя: при перезагрузке, длительном отключении питания или вводе аварийного пароля. Для связи между владельцами аппаратов Brax применяется сквозное шифрование (зашифрованный канал, недоступный для перехвата оператором). Также в устройстве присутствует разъем 3.5 мм для проводных наушников.

Модель работает в сетях 5G, поддерживает Wi-Fi 6E и eSIM (цифровой аналог пластиковой SIM-карты). Прием предзаказов открыт по цене от 41 500 рублей ($449) при внесении полной суммы или через взнос 2 800 рублей ($30) с последующей доплатой 48 000 рублей ($520). Отгрузки смартфона Brax Wink запланированы на лето и осень 2027 года, а обновления ОС заявлены до 2032 года.

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 1282 0
Автор Derbi Рейтинг +5.00
Блог Смартфоны и телефоны 830 11840 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...