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Американский разработчик Brax Technologies анонсировал модульный смартфон Brax Wink под управлением операционной системы BraxOS без сервисов Google. Модель ориентирована на аппаратную и программную изоляцию пользовательских данных от стороннего сбора информации.

Смартфон получил 4-дюймовый (10,16 см) OLED-дисплей (экран с высокой контрастностью на органических светодиодах) и 4-нанометровый чипсет MediaTek MT8875. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, встроенного накопителя — 128 гигабайт, с поддержкой карт памяти до 1 терабайта. К нижней части корпуса подключается съёмная физическая QWERTY-клавиатура (аппаратные кнопки с текстовой раскладкой), которую можно заменить на модуль расширенной батареи. Разработчики отказались от селфи-камеры, оставив только основной 50-мегапиксельный сенсор.

Для прекращения аудио- и видеослежения на верхнем торце установлен механический тумблер, обесточивающий камеру и микрофоны. На программном уровне пользователь может принудительно выключать датчики пространственного положения, включая гироскоп и акселерометр (прибор для измерения ускорения), а также переводить порт USB Type-C в режим исключительно подачи питания без доступа к памяти.

В BraxOS интегрированы механизмы полной очистки накопителя: при перезагрузке, длительном отключении питания или вводе аварийного пароля. Для связи между владельцами аппаратов Brax применяется сквозное шифрование (зашифрованный канал, недоступный для перехвата оператором). Также в устройстве присутствует разъем 3.5 мм для проводных наушников.

Модель работает в сетях 5G, поддерживает Wi-Fi 6E и eSIM (цифровой аналог пластиковой SIM-карты). Прием предзаказов открыт по цене от 41 500 рублей ($449) при внесении полной суммы или через взнос 2 800 рублей ($30) с последующей доплатой 48 000 рублей ($520). Отгрузки смартфона Brax Wink запланированы на лето и осень 2027 года, а обновления ОС заявлены до 2032 года.

Источник: 4pda