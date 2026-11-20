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Компания Apple опубликовала список финалистов ежегодной премии App Store Awards, и в тройку главных претендентов на звание «Приложение года для iPhone» вошла программа для мобильной фотографии (Not Boring) Camera, также известная как! Camera. Итоги конкурса будут подведены в следующем месяце.

Ключевая техническая особенность номинанта заключается в отказе от алгоритмов искусственного интеллекта при создании снимков. Стандартная камера для iPhone автоматически применяет программное повышение резкости и осветление теней, тогда как (Not Boring) Camera использует режим SuperRaw. Этот алгоритм сохраняет естественную детализацию и добавляет эффект пленочной зернистости без вмешательства нейросетей.

Программа поддерживает работу с базовыми форматами, технологией Apple ProRAW и сохраняет файлы в расширении DNG. Это так называемый «цифровой негатив» — несжатый формат, который фиксирует максимум информации с матрицы смартфона для последующей обработки в профессиональных фоторедакторах, таких как Photoshop, Lightroom или Darkroom. Также пользователям доступна съемка в HDR (режим расширенного динамического диапазона, выравнивающий яркость в темных и светлых участках кадра) с четырьмя уровнями интенсивности, вплоть до полного отключения.

Разработчики из студии Not Boring интегрировали в приложение поддержку 3D LUT — специальных таблиц цветокоррекции, которые преобразуют исходные цвета по заданным математическим формулам для имитации конкретных фотопленок. Пользователи могут загружать собственные таблицы или применять встроенные пресеты. Недавно в результате сотрудничества с токийским арт-объединением Nuevo. Tokyo в софт добавили монохромный профиль AgBr.

Для контроля съемки предусмотрены ручные настройки камеры: регулировка выдержки, баланса белого, экспозиции (общего количества света в кадре) и ISO (светочувствительности сенсора). Точность наведения на резкость обеспечивается виртуальным кольцом фокусировки, гистограммой, функцией фокус-пикинга, которая подсвечивает четкие грани объектов в видоискателе, и «зеброй» — штриховкой, предупреждающей о пересвеченных зонах на фото. Трехмерный интерфейс программы сопровождается тактильной отдачей вибрацией и позволяет менять цвета виртуального корпуса и кнопок. Доступ к функциям предоставляется по подписке стоимостью 2,99 доллара в месяц (около 300 рублей) или 14,99 доллара в год (около 1500 рублей).

Фотоприложения регулярно попадают в шорт-листы Apple. Ранее статус лучшего приложения года для iPhone на премии App Store Awards получали проекты Halide Mark II в 2022 году, а также Kino и Adobe Lightroom в 2024 году.

Источник: petapixel