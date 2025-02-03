Я случайно наткнулся на грандиозный лайфхак, позволяющий, находясь за границей, пользоваться звонками и СМС по домашним тарифам без каких-либо приложений с помощью технологии VoWiFi, при этом полностью исключается риск того, что звонки или СМС будут учтены оператором по тарифам роуминга.

Технология VoWiFi (Voice over Wi‑Fi) позволяет использовать в качестве транспорта для обычных звонков Wi-Fi-интернет вместо базовых станций оператора. Несмотря на слово «Voice» в названии технологии, через интернет передаются не только звонки, но и СМС-сообщения.

VoWiFi поддерживают российские мобильные операторы большой тройки (МТС, Билайн, Мегафон), для его работы поддержка должна быть и у смартфона, впрочем у современных смартфонов эта поддержка присутствует.

Так как в режиме VoWiFi базовые станции не используются, даже если смартфон находится за границей, связь через VoWiFi работает по домашним тарифам, а не по тарифам роуминга. Но есть одна проблема: в любой момент телефон может переключиться из VoWiFi в обычный режим, и в этом случае звонки и СМС будут тарифицироваться по высоким роуминговым тарифам.

Простой лайфхак решает эту проблему. Оказывается, если включить авиарежим, а потом включить WiFi, технология VoWiFi отлично работает! При этом телефон продолжает находиться в авиарежиме и есть стопроцентная гарантия того, что ни один звонок и ни одна СМС не будут тарифицированы, как роуминг. Можно совершенно спокойно принимать и совершать звонки, отправлять и получать СМС, а оператор будет считать, что вы находитесь дома.

Прежде всего, убедитесь, что когда смартфон подключен к WiFi, в углу служебной строки появляется значок VoWiFi. Если он есть — всё отлично, если нет, изучайте, как включить VoWiFi.

При пересечении границы после того, как телефон подключился к местной сети в режиме роуминга, включите авиарежим. Далее включите WiFI, а заодно и Bluetooth (вдруг понадобится, например, для беспроводных наушников).

Ограничений у такого способа «жить без роуминга» три:

иногда придётся ненадолго выходить из авиарежима для повторной авторизации в сети;

не получится использовать вторую симкарту в телефоне, ведь смартфон постоянно находится в авиарежиме;

понадобится устройство, раздающее Wi-Fi (например, второй смартфон с «местной» симкой).

Я сейчас нахожусь в Египте, пользуюсь этим лайфхаком уже второй день и это очень удобно — больше нет необходимости звонить через Telegram или Whatsapp, да и качество звука при «обычных» звонках через VoWiFi гораздо выше, можно спокойно принимать звонки не переживая о роуминге, приходят любые СМС, в том числе от банков. VoWiFi работает уже третий день без выхода из авиарежима (оператор МТС).