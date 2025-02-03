Как пользоваться мобильной связью за границей по домашним тарифам
Я случайно наткнулся на грандиозный лайфхак, позволяющий, находясь за границей, пользоваться звонками и СМС по домашним тарифам без каких-либо приложений с помощью технологии VoWiFi, при этом полностью исключается риск того, что звонки или СМС будут учтены оператором по тарифам роуминга.
Технология VoWiFi (Voice over Wi‑Fi) позволяет использовать в качестве транспорта для обычных звонков Wi-Fi-интернет вместо базовых станций оператора. Несмотря на слово «Voice» в названии технологии, через интернет передаются не только звонки, но и СМС-сообщения.
VoWiFi поддерживают российские мобильные операторы большой тройки (МТС, Билайн, Мегафон), для его работы поддержка должна быть и у смартфона, впрочем у современных смартфонов эта поддержка присутствует.
Так как в режиме VoWiFi базовые станции не используются, даже если смартфон находится за границей, связь через VoWiFi работает по домашним тарифам, а не по тарифам роуминга. Но есть одна проблема: в любой момент телефон может переключиться из VoWiFi в обычный режим, и в этом случае звонки и СМС будут тарифицироваться по высоким роуминговым тарифам.
Простой лайфхак решает эту проблему. Оказывается, если включить авиарежим, а потом включить WiFi, технология VoWiFi отлично работает! При этом телефон продолжает находиться в авиарежиме и есть стопроцентная гарантия того, что ни один звонок и ни одна СМС не будут тарифицированы, как роуминг. Можно совершенно спокойно принимать и совершать звонки, отправлять и получать СМС, а оператор будет считать, что вы находитесь дома.
Прежде всего, убедитесь, что когда смартфон подключен к WiFi, в углу служебной строки появляется значок VoWiFi. Если он есть — всё отлично, если нет, изучайте, как включить VoWiFi.
При пересечении границы после того, как телефон подключился к местной сети в режиме роуминга, включите авиарежим. Далее включите WiFI, а заодно и Bluetooth (вдруг понадобится, например, для беспроводных наушников).
Ограничений у такого способа «жить без роуминга» три:
- иногда придётся ненадолго выходить из авиарежима для повторной авторизации в сети;
- не получится использовать вторую симкарту в телефоне, ведь смартфон постоянно находится в авиарежиме;
- понадобится устройство, раздающее Wi-Fi (например, второй смартфон с «местной» симкой).
Я сейчас нахожусь в Египте, пользуюсь этим лайфхаком уже второй день и это очень удобно — больше нет необходимости звонить через Telegram или Whatsapp, да и качество звука при «обычных» звонках через VoWiFi гораздо выше, можно спокойно принимать звонки не переживая о роуминге, приходят любые СМС, в том числе от банков. VoWiFi работает уже третий день без выхода из авиарежима (оператор МТС).
24 комментария
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2. Как вы поняли, что качество связи в ВОВайФай лучше, чем в мессенджерах?
2. С помощью собственных ушей
Используются.
Т-mobile, например, не даст пустить голосовой трафик по wifi, если телефон предварительно не аутентифицировался (зарегистрировался) на 3G/4G/5G базовой станции.
Там как раз бесшовность вне зависимости от среды — одна из исходных задач
А экономия трёх копеек в роуминге вообще не цель, а побочный результат
Тем более пользователь попадает на серьёзные деньги, а не на три копейки. Люди думаю что халява и болтают как дома, а тут бах — счёт в бухгалтерию пришёл.
А то, что в роуминге получается по-разному, повторюсь, мелкая побочка и не более того. Поэтому под неё никто никогда не подстраивался
PS Болтать и дома в общем-то никто не заставляет
Расскажите это абонентам t2. ;)
2) Совет «включите авиарежим и не выключайте его всё время, пока будете за границей» следует отнести к категории вредных. Во-первых, как уже выше правильно отмечено, для работы во-вафли требуется классическая аутентификация на БС, во-вторых же она вообще периодически требуется. Период зависит от оператора. МТС например с год назад всякого накрутил, так что вообще каждые 8 часов отваливалось в авиарежиме… Причём, что забавно, значок при этом на экране остаётся, но ничего не работает, так что и не поймёшь — что случилось.
Сейчас вроде как подправили, но всё равно не стоит рассчитывать на бесконечную работу
3) Операторские нюансы вообще всякими бывают. Причём поддержка со стороны оператора должна быть для конкретного телефона. Поэтому многое зависит от того, как и что везли — и для чего предназначено. Например, на последних ойфнах во-вафля ни у одного из российских операторов не работает. На моделях для китайского рынка она тоже ни у кого из них емнип не работает
И т.д. и т.п. Ну а у Еле2 (и всех виртуалов, соответственно) оно в принципе не работает как уже сказали
Так что сама по себе во-вафля небезынтересна, но при описанной специфике использования — как получится
Лучше не списывать со счетов мессенджеры — поскольку там подводных камней радикально меньше. И контроль полный, и нюансов совместимости нет
Да, иногда придётся выходить из авиарежима для авторизации. Но у меня сейчас МТС уже третий день в авиарежиме успешно работает.
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