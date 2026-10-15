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Принадлежащий холдингу Transsion бренд Itel анонсировал на индийском рынке ультрабюджетный смартфон City 300 5G. Ключевыми особенностями новинки стали интеграция модема пятого поколения, повышенная плавность дисплея и внешность, визуально отсылающая к линейке Google Pixel.

Главный акцент в оформлении сделан на тыльной панели: там расположилась горизонтальная вытянутая панель блока камер в стилистике Pixel 11. В этот выступ инженеры поместили единственный 13-мегапиксельный сенсор в паре со светодиодной вспышкой, а за автопортреты и видеозвонки отвечает 8-мегапиксельная фронтальная камера. Лицевую сторону занимает 6,67-дюймовая ЖК-панель с HD-разрешением (1600х720 точек), поддерживающая частоту регенерации изображения 120 Гц.

За вычисления отвечает восьмиядерная платформа Unisoc T8200, дополненная 4 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X с возможностью виртуального расширения ещё на 8 ГБ, а также встроенным хранилищем объёмом 64 ГБ. Программной основой служит оптимизированная ОС Android 16 Go, сроки, объёмы и вообще вероятность дальнейших обновлений которой производитель пока не раскрывает.

Энергией устройство снабжает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, рассчитанный на базовую проводную зарядку мощностью 10 Вт. В арсенале новинки также присутствуют сканер отпечатков пальцев на боковой грани, поддержка частот в диапазонах 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и один динамик.

Стоимость Itel City 300 5G в базовом исполнении 4/64 ГБ составляет 14 999 индийских рупий (около 160 долларов). В планах компании значится и модификация 6/128 ГБ, ценник которой объявят позже. Новинка уже поступила в индийскую офлайн-розницу в тёмно-рубиновом, бежевом и глубоком синем вариантах цветового исполнения.

Источник: Notebookcheck