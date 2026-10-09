iPhone Air 2 может получить более ёмкий аккумулятор и тонкий корпус

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple может пересмотреть конструкцию следующего iPhone Air, сделав акцент на автономности и габаритах. Согласно утечке, будущий смартфон получит аккумулятор примерно на 3500 мА·ч, но при этом его корпус станет тоньше нынешнего.

Первое поколение iPhone Air имеет толщину 5,6 мм. Для модели второго поколения называют показатель около 5,2 мм. Если эти данные верны, Apple уменьшит толщину корпуса примерно на 0,4 мм, несмотря на установку более ёмкой батареи.

Увеличение аккумулятора должно частично решить главный недостаток ультратонкой модели — ограниченное время работы без подзарядки. Приписываемая iPhone Air 2 батарея на 3500 мА·ч примерно на 11% больше элемента, который сторонние источники связывают с нынешним смартфоном.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Добиться такого сочетания характеристик Apple сможет за счёт более плотной компоновки компонентов, модернизации аккумуляторных элементов и переработки внутреннего пространства. Однако пока неизвестно, какие детали конструкции подвергнутся изменениям.

По предварительной информации, iPhone Air 2 может получить чип A20 Pro, дополнительную основную камеру и дисплей с высокой частотой обновления. Эти параметры пока не подтверждены официально.

Выход смартфона ожидается в первой половине 2027 года. Предполагается, что Apple представит его вместе с другими моделями следующего поколения iPhone, но точная дата презентации неизвестна.

Apple не объявляла iPhone Air 2 и не раскрывала его технические характеристики. Поэтому данные о толщине корпуса, аккумуляторе, камерах и сроках выхода следует считать предварительными.

Источник: Teknoburada.Net

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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