iPhone 20 Pro рискует остаться в тени других новинок Apple к 20-летию смартфона

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple рискует встретить 20-летие iPhone без юбилейного смартфона, способного удивить покупателей. iPhone 20 Pro, который должен выйти в 2027 году, может получить лишь изогнутые края дисплея и более тонкие рамки вместо давно обсуждаемого полностью безрамочного экрана. На это обращает внимание PhoneArena.

Автор: ubeyonroad Источник: unsplash.com

Изначально Apple приписывали разработку практически цельностеклянного корпуса с экраном без вырезов и отверстий. Однако реализовать такой дизайн к юбилею, вероятно, не удастся. В iPhone 20 Pro могут сохранить элементы Dynamic Island и вырез под фронтальную камеру. Для юбилейной модели это довольно скромное обновление на фоне ожиданий.

Интерес к премьере способны перехватить другие устройства Apple. Среди них — складной iPhone Duo 2 с улучшенной конструкцией, умные очки и AirPods со встроенными камерами. Особенно важен складной смартфон: если Apple устранит недостатки первого поколения, именно он может стать наиболее заметной новинкой компании.

Ещё один кандидат на обновление — iPhone Air 2, выход которого ожидается в начале 2028 года. Модели прогнозируют дополнительную камеру и увеличенную батарею. В итоге юбилейный iPhone 20 Pro рискует оказаться наименее интересной частью масштабного обновления линейки Apple.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +115.40
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