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Компания Google выпустила Android 17 QPR 2 Beta 7.1 для совместимых смартфонов Pixel. Обновление предназначено для устранения серьезных зависаний системы, из-за которых интерфейс мог переставать нормально реагировать на действия пользователя на несколько секунд.

В официальном списке исправлений указана только одна проблема, связанная с падением производительности. Дополнительные подробности раскрыл представитель Google Мишаал Рахман. По его словам, сбои возникали при высокой нагрузке на оперативную память, когда Android пыталась освободить ресурсы. В результате интерфейс мог надолго зависать, затрудняя использование смартфона.

Проблема затрагивала участников программы бета-тестирования Android 17 QPR 2. Обновление доступно в том числе для Pixel 6a и устройств серии Pixel 7. Это важно для владельцев не самых новых моделей, которые могут сильнее замечать замедление работы системы. При этом причина неполадок связана с программным обеспечением, а не обязательно с недостаточной производительностью самого устройства.

Компания предупреждает, что предварительные версии Android могут работать нестабильно и содержать ошибки. Поэтому устанавливать их на основной смартфон, который нужен для повседневных задач, не всегда целесообразно. Бета-сборки предназначены прежде всего для проверки новых версий системы и поиска проблем до выхода окончательных обновлений.

Тем временем участники программы ждут продолжения тестирования Android 17 QPR3. Первую бета-версию этой сборки компания представила 2 октября, однако сроки выхода следующего обновления пока не объявлены. На этом фоне выпуск исправления для предыдущей версии Android вызвал вопросы у пользователей, рассчитывавших получить новые тестовые сборки.

Источник: AndroidPolice