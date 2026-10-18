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Компания Samsung ведет разработку крупных изменений пользовательского интерфейса в рамках подготовки к выходу оболочки One UI 10. По неофициальным данным, анонс обновленной графической среды приурочен к десятилетнему юбилею сервиса и запуску линейки смартфонов Galaxy S28, однако официального подтверждения сроков и финального наименования системы производитель пока не предоставлял.

В утечках фигурирует рабочее обозначение Galaxy OS, которое может использоваться внутри компании в качестве проектного имени без смены коммерческого бренда One UI. Разработка ведется в партнерстве с Google и нацелена на глубокую интеграцию алгоритмов машинного обучения в ядро системы вместо использования отдельных автономных утилит.

Предполагается применение гибридной модели обслуживания, при которой базовый набор инструментов Galaxy AI сохранится на бесплатной основе, а расширенные функции сторонних поставщиков и повышенные вычислительные мощности могут потребуют платной подписки. Данные о стоимости потенциальных сервисов и конкретных партнерах проекта не раскрываются.

Источник: xiaomitoday