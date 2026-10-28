Huawei Enjoy 100 Pro вышел с батареей меньше, чем у предшественника

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Huawei представила смартфон Enjoy 100 Pro, второй в новой серии Enjoy 100. Аппарат построен на процессоре Kirin 8020A и работает под управлением HarmonyOS 7. По данным производителя, общая производительность выросла на 53% относительно Enjoy 90 Plus, а достигнуто это за счёт связки чипа, системы и облачных сервисов. Экран у новинки плоский, OLED, диагональю 6,7 дюйма, с разрешением 1080p и стеклом Kunlun.

Автор: Huawei Источник: m.weibo.cn

Основная камера получила сенсор на 50 Мп с диафрагмой F1.8 и цветовым фильтром RYYB. Фронтальная камера на 32 Мп, с диафрагмой F2.2 и пикселями размером 0,7 микрона. Объективы расположены в квадратном блоке на задней панели один под другим, рядом со вспышкой.

Ёмкость аккумулятора составляет 6100 мА·ч, мощность проводной зарядки 40 Вт. У Enjoy 90 Plus батарея была больше, на 6620 мА·ч. Вес смартфона 192 грамма.

Память доступна в трёх вариантах: 128, 256 и 512 ГБ. Цветов четыре: синий, фиолетовый, белый и чёрный, а на задней панели нанесён узор в виде перьев. В Китае продажи стартуют 31 октября, за версию на 128 ГБ попросят 1799 юаней (~$268).

Источник: Huawei Central

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