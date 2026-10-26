Honor запустила бета-тест MagicOS 11 для 20 новых устройств

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Компания Honor запустила третью волну закрытого бета-тестирования фирменного интерфейса MagicOS 11, расширив список поддерживаемых устройств на 20 моделей. В новый этап тестирования вошли флагманские смартфоны Honor Magic V3, серия Magic 6, включая версии Ultimate Edition и RSR Porsche Design, а также устройства линейки Honor 500, Honor 400 и концептуальный Robot Phone.

Обновление также доступно для ряда планшетов компании, среди которых Honor MagicPad 3, MagicPad 2, а также модели серии Tablet GT и Tablet 10 Pro. Для каждой серии устройств производитель выделяет по 2000 мест участников бета-теста, разделенных на версии с отправкой логов отладки и без нее.

Пользователи, подавшие заявку через фирменное приложение My Honor, получат обновление по воздуху в ближайшее время. Разработчики предупреждают, что тестовые сборки могут содержать ошибки, а откат на предыдущую стабильную версию прошивки затруднен.

Источник: gizmochina