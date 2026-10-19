Honor WIN 2 получит два вентилятора, батарею 10 100 мА·ч и защиту IP69K

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Honor готовит к дебюту игровую линейку WIN 2, в которой сочетает крупную батарею, активное охлаждение и усиленную защиту корпуса. Официальный показ устройств назначен на 21 октября 2026 года: презентация пройдет в Китае на мероприятии HONOR WIN Esports Universe Carnival.

Главной технической особенностью серии станут два вентилятора. Вертикальный работает с частотой до 20 000 об/мин и создает поперечный поток воздуха, боковой раскручивается до 31 000 об/мин. По данным производителя, такая схема способна снизить нагрев на 10 °C в течение первых 50 секунд под нагрузкой.

Автор: Honor Источник: www.honor.com

Внутри установлен аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч. Платформой выступает Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а изображение выводится на OLED-панель с частотой обновления 185 Гц. Корпус получил металлическую рамку, стереодинамики с излучателями 1216, ультразвуковой сканер отпечатков и отдельную кнопку WIN.

Honor также подтвердила устойчивость смартфонов к пыли и воде по классам IP68, IP69 и IP69K. Испытания проведены по китайскому стандарту GB/T 4208-2017 и ISO 20653:2023. Компания подчеркивает, что защита не делает устройство специально предназначенным для погружения в воду, а со временем может ослабевать; заряжать влажный аппарат не рекомендуется.

Предзаказ уже открыт на три модели: WIN 2, WIN RT 2 и WIN Turbo 2. Их полные спецификации, цены и планы продаж за пределами Китая Honor раскроет на презентации.

Источник: Teknoburada.Net

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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