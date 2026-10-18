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Компания Google выпустила техническое обновление Android 17 QPR2 Beta 7.1 для смартфонов линейки Pixel, участвующих в программе бета-тестирования. Минорный апдейт нацелен на устранение критической ошибки, вызывавшей зависания интерфейса и длительные задержки в работе системы.

Сбой под номером 571186734 был связан с регрессией в коде ядра операционной системы, приводящей к проседаниям производительности при нехватке оперативной памяти. Проблема затрагивала устройства разных поколений, включая Pixel 7 Pro и Pixel 8 Pro.

Сборка уже доступна для установки через беспроводное обновление (OTA) и в виде файлов для ручной прошивки через портал Android Developers. Обновление поддерживается смартфонами начиная с модели Pixel 6a и заканчивая флагманской серией Pixel 11, включая сложную модель Pixel 11 Pro Fold.

Источник: xiaomitoday