Google выпустила Android 17 QPR2 Beta 7.1 с исправлением зависаний интерфейса

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Google выпустила техническое обновление Android 17 QPR2 Beta 7.1 для смартфонов линейки Pixel, участвующих в программе бета-тестирования. Минорный апдейт нацелен на устранение критической ошибки, вызывавшей зависания интерфейса и длительные задержки в работе системы.

Сбой под номером 571186734 был связан с регрессией в коде ядра операционной системы, приводящей к проседаниям производительности при нехватке оперативной памяти. Проблема затрагивала устройства разных поколений, включая Pixel 7 Pro и Pixel 8 Pro.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Сборка уже доступна для установки через беспроводное обновление (OTA) и в виде файлов для ручной прошивки через портал Android Developers. Обновление поддерживается смартфонами начиная с модели Pixel 6a и заканчивая флагманской серией Pixel 11, включая сложную модель Pixel 11 Pro Fold.

Источник: xiaomitoday

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Автор dima0782 Рейтинг +610.70
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