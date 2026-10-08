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Huawei положительно отреагировала на появление складного iPhone Duo. Руководитель потребительского подразделения компании Ричард Ю заявил, что выход похожего устройства Apple усилит конкуренцию и поможет развитию всего сегмента.

«Я очень рад видеть запуск похожего продукта нашими коллегами», — сказал Ю во время презентации смартфонов Huawei Mate 90. По его мнению, появление нового крупного игрока привлечёт к складным устройствам больше внимания и подтолкнёт производителей к дальнейшим экспериментам.

Apple представила iPhone Duo 9 сентября 2026 года. Смартфон складывается по принципу книги, оснащён внешним 5,4-дюймовым экраном и внутренней панелью диагональю 7,6 дюйма. В США цена устройства начинается с 1999 долларов, а продажи должны стартовать 23 октября.

Huawei выпускает складные смартфоны уже несколько лет и предлагает модели разных форматов. В линейке компании есть устройства-книжки, компактные модели с вертикальным складыванием и аппараты с несколькими секциями.

По данным Counterpoint Research, Apple может поставить около 6 млн iPhone Duo в 2026 году. Почти четверть этого объёма, как ожидается, придётся на Китай — крупнейший рынок складных смартфонов.

Выход Apple способен изменить расстановку сил в категории, где Huawei и Samsung долгое время оставались основными заметными игроками. При этом складные устройства пока занимают небольшую долю всего рынка смартфонов из-за высокой стоимости и ограниченного числа практических сценариев.

Ричард Ю также отметил, что Huawei продолжит вкладываться в разработку новых форматов и технологий. Компания не раскрыла, какие именно продукты готовит в ответ на iPhone Duo.

Источник: Android Headlines