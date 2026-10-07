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Galaxy A57 стал первым смартфоном серии Galaxy A со стабильной версией прошивки One UI 9 на базе Android 17. Обновление начало распространяться в Южной Корее, где модель продают под названием Galaxy Quantum 7.

Пользователям доступна прошивка с номером A576SKSU2BZIE. До этого стабильная версия One UI 9 выходила на флагманах Galaxy S и складных моделях Samsung. Как отмечает Android Authority, именно Galaxy A57 первым среди устройств линейки Galaxy A завершил бета-тестирование.

Обновление переработало панель быстрых настроек: расположение кнопок и ярлыков теперь настраивается свободнее. Также улучшения получили Samsung Notes, Samsung DeX, инструменты Galaxy AI и разделы, связанные с доступностью и защитой данных. Часть возможностей на базе искусственного интеллекта останется доступной только на моделях с подходящим процессором и объемом памяти.

Среди нововведений в сфере конфиденциальности появился индикатор доступа к геолокации в реальном времени: он показывает, когда приложение использует данные о местоположении. Дополнительно Samsung расширила управление разрешениями.

Производитель распространяет крупные обновления волнами и традиционно начинает с внутреннего рынка, но точную дату для международных версий не назвал. Проверить наличие прошивки можно в разделе «Параметры», далее «Обновление ПО», далее «Загрузка и установка».

Источник: menow