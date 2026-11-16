Galaxy A25 получил Android 17, а Galaxy A57 остался с исправлениями: странный ход Samsung

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Samsung устроила необычную рокировку обновлений: бюджетный Galaxy A25 получил Android 17 с оболочкой One UI 9.0, а более дорогой Galaxy A57 — ноябрьский пакет безопасности. Первый дождался полноценного обновления системы, второму достались исправления уязвимостей.

Автор: Гэвин Филлипс Источник: unsplash.com

Для Galaxy A25 это стабильная версия прошивки A256NKSUBFZJ8. Samsung завершила бета-тестирование и начала распространение обновления в Южной Корее. One UI 9.0 расширяет возможности настройки интерфейса и меняет отдельные элементы управления.

Galaxy A57 одновременно получил прошивку A576SKSS4BZK1. Ноябрьский пакет включает более 200 улучшений безопасности для Android, платформы Exynos и One UI. Это не новая версия операционной системы: смартфон уже перешёл на Android 17 в октябре.

Пока обе прошивки распространяются в Южной Корее. Выход в других странах ожидается позднее, но сроки зависят от региона и операторов. Проверить обновление можно в настройках смартфона, открыв раздел «Обновление ПО».

Источник: gizchina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +113.40
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