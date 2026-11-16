OPPO Reno 17 Pro оказался не лучшим даже в собственной серии: младшая модель получила преимущество

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OPPO представила Reno 17 Pro с камерой на 200 Мп, оптическим зумом 3,5x и процессором Dimensity 8550 Super. Но у старшей модели серии обнаружилось неожиданное слабое место: аккумулятор на 7250 мА·ч оказался меньше, чем у обычного Reno 17, который получил батарею на 8000 мА·ч.

Фотосистема Reno 17 Pro включает три модуля: основной на 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный на 50 Мп и телефото на 50 Мп. Последний обеспечивает оптическое увеличение 3,5 раза. Разрешение фронтальной камеры также составляет 50 Мп.

За обработку отвечает MediaTek Dimensity 8550 Super с графикой ARM G720 MC8. Смартфон получил 6,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2640 x 1216 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Оперативная память стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 дополняют аппаратную платформу.

В Китае Reno 17 Pro оценили от 4199 юаней (около 59 100 рублей) за версию с 8/256 ГБ памяти. Топовая конфигурация с 12/512 ГБ стоит 4899 юаней. Обе модели поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт, но именно обычный Reno 17 получил более крупный аккумулятор. Разница составляет 750 мА·ч — преимущество младшей модели по ёмкости батареи достигает примерно 10%.

Источник: gadgets360