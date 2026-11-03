Флагманы Samsung Galaxy S24 лишились ряда возможностей с выходом One UI 9

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Компания Samsung начала распространение обновления графической оболочки One UI 9 для флагманской линейки устройств Galaxy S24. Несмотря на получение части функций от новых поколений смартфонов, флагман 2024 года оказался лишен ряда программных возможностей, доступных на моделях Galaxy S25 и Galaxy S26.

В список отсутствующих функций вошел режим саммари уведомлений Notification Highlights на базе искусственного интеллекта Galaxy AI, возможность использования смартфона в качестве веб-камеры при проводном подключении через USB, а также система горизонтальной стабилизации видео Horizontal Lock. Кроме того, стандартное приложение камеры на Galaxy S24 не получило режим съемки с разрешением 24 Мп, дополнительные частоты кадров в профессиональном видеорежиме и вертикальную разметку экрана для одновременной записи с двух камер.

Отсутствие данных опций обусловлено программными ограничениями производителя, так как аппаратная платформа смартфона способна поддерживать указанные технологии. Ограничения объясняются стремлением сохранить эксклюзивность функций для более свежих устройств линейки.

Источник: androidpolice