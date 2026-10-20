Еще один смартфон Samsung Galaxy A обновляется до Android 17: стабильная One UI 9.0 добралась до Европы

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Samsung расширила географию распространения стабильной версии One UI 9.0 на базе Android 17 для смартфона Galaxy A37. После старта обновления в Южной Корее новая прошивка стала появляться и в Европе. Информация о выходе обновления за пределами домашнего рынка компании появилась спустя неделю после первоначального релиза.

Автор: Dhruv vishwakarma Источник: unsplash.com

Проверить наличие новой прошивки можно непосредственно на смартфоне. Для этого нужно открыть настройки, перейти в раздел «Обновление ПО» и запустить проверку доступных обновлений. Если система пока не предлагает установить One UI 9.0, стоит повторить попытку позднее.

Новая версия оболочки включает ряд изменений по сравнению с One UI 8.5. Компания расширила возможности настройки панели быстрого доступа, внесла улучшения в работу DeX и приложения Notes. Также компания доработала специальные возможности и добавила индикатор, связанный с использованием данных о местоположении. Эти изменения затрагивают как управление смартфоном, так и контроль за доступом к отдельным данным.

Galaxy A37 поступил в продажу в марте этого года с предустановленной One UI 8.5. Компания обещает поддерживать устройство крупными обновлениями системы и исправлениями безопасности на протяжении шести лет. Благодаря этому смартфон сможет претендовать и на последующие версии фирменной оболочки, включая One UI 9.5.

Выход One UI 9.0 в Европе стал следующим этапом обновления A37. Владельцам устройства остается проверить доступность прошивки в своем регионе и дождаться ее появления, если распространение еще не дошло до конкретного смартфона.

Источник: SamMobile

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