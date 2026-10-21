Два вентилятора и батарея как у пауэрбанка: Honor представила смартфон Win2, а заодно и планшет Win Tablet

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Honor анонсировала в Китае игровой смартфон Win2 и компактный планшет Win Tablet. Обе новинки получили активное охлаждение со встроенными вентиляторами и аккумуляторы ёмкостью около 10000 мА·ч. Как сообщает GSMArena, смартфон уже доступен для предзаказа, а планшет пока можно зарезервировать.

Автор: Honor Источник: www.gsmarena.com

В систему охлаждения Honor Win2 входят сразу два вентилятора. Вертикально установленный тангенциальный кулер вращается со скоростью до 20000 об/мин, а боковой — до 31000 об/мин. По заявлению производителя, вместе они обеспечивают на 284% больший воздушный поток, чем система охлаждения первого Honor Win.

Аппарат построен на платформе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и оснащён ОЗУ объёмом до 16 Гбайт при вместимости накопителя до 1 Тбайт. OLED-экран диагональю 6,89 дюйма имеет разрешение 3104x1440 точек и частоту регенерации изображения 185 Гц. Заявленная пиковая яркость — целых 10000 нит.

Автор: Honor Источник: www.gsmarena.com
Автор: Honor Источник: www.gsmarena.com
Автор: Honor Источник: www.gsmarena.com

Аккумулятор на 10100 мА·ч дополняется проводной 100-ваттной зарядкой мощностью и 80-ваттной «по воздуху». Толщина корпуса составляет 8,5 мм, масса — около 237 г. Защита от пыли и влаги реализована по нормам IP68, IP69 и IP69K.

Главная камера Win2 базируется на 200-мегапиксельном фотосенсоре формата 1/1,4 и имеет оптическую стабилизацию. Компанию ей составляют 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фотокамера и 50-мегапиксельная «фронталка». Также предусмотрены дактилоскопический сканер на основе УЗ-датчика, стереофонические динамики, настраиваемая клавиша Win и световое кольцо вокруг камеры, реагирующее на игровой процесс.

Планшет Honor Win Tablet оснащён 8,4-дюймовым OLED-дисплеем, отображающим 2304x1440 точек и обновляющим экран с частотой аж до 240 Гц при заявленной пиковой яркости 6000 нит. В его основе лежит Snapdragon 8 Elite Gen 5, а встроенный вентилятор (в отличие от смартфона он здесь один) раскручивается до 15000 об/мин.

При толщине 6,1 мм и массе 315 г планшет получил аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с зарядкой мощностью 66 Вт. Разрешение задней камеры составляет 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Обе новинки работают под управлением MagicOS 11 на базе Android 17.

Автор: Honor Источник: www.gsmarena.com
Автор: Honor Источник: www.gsmarena.com

В Китае Honor Win2 стоит от $822 за версию с 12/256 ГБ до $1196 за конфигурацию 16/1024 ГБ. Смартфон предлагается в трёх цветах, планшет — в двух. Последний в «базе» (12/256 ГБ) оценён в $628, а за вариант 16/512 ГБ просят $777. Информации о выходе устройств за пределами Китая пока нет.

Источник: GSMArena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +211.90
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