Coolpad представил первый широкий смартфон Cool X Wide

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Coolpad открыл предзаказ на свой первый широкий смартфон Cool X Wide. Прием заказов в Китае начался 20 октября 2026 года в 10:00 по местному времени, однако цену компания пока не раскрыла.

Устройство оснащено 6,38-дюймовым LCD-экраном с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Гц. По данным утечек, разрешение составляет 720 x 1158 пикселей, а в основе лежит процессор MediaTek Helio G99.

Автор: Coolpad Источник: www.ithome.com

Cool X Wide предлагается в трех цветах: Gilded White, Rock Black и Crimson Red. Габариты корпуса составляют 150,3 x 94,5 x 8,95 мм. Смартфон поддерживает до восьми одновременных аккаунтов WeChat.

Производитель заявляет, что новинка работает на системе DroiClaw Zhuge 3, адаптированной под широкий формат экрана. Подробные характеристики, включая объем памяти, камеры, аккумулятор и дату начала продаж, Coolpad пока не раскрыл.

Автор: Coolpad Источник: www.ithome.com

Ранее в утечках указывалась стартовая цена 999 юаней (около 11 300 рублей) и версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Эти сведения официально не подтверждены.

Источник: IT Home

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