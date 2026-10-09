Бывший дизайнер Dyson разработал детский телефон в стиле старых Nokia

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания YAPA подготовила к выпуску домашний телефон для детей от пяти лет, который работает через Wi-Fi и позволяет звонить без смартфона. Устройство получило проводную трубку, физическую клавиатуру и небольшой дисплей для определения номера звонящего. Дизайн разработала студия Aetha под руководством бывшего дизайнера Dyson Тома Парсонса.

Автор: YAPA Источник: www.aethadesign.com

YAPA рассчитан на общение с родственниками и друзьями без доступа к приложениям, социальным сетям и браузеру. Родители управляют контактами через приложение и устанавливают часы, в которые разрешены звонки. Устройство поддерживает групповые вызовы. При этом для связи с другими телефонами YAPA достаточно бесплатного тарифа, а звонки на мобильные номера родственников требуют подписки.

Корпус выпускают в полупрозрачных цветах, напоминающих электронику начала 2000-х годов. Внешность дополняют яркая витая трубка и сменные панели — отсылка к сменным корпусам Nokia 5110 и 3310. Телефон доступен для предварительного заказа в Великобритании за 99,99 фунта стерлингов. Подписка YAPA Pro стоит 9,99 фунта в месяц или 99,99 фунта в год. Первую партию планируют отправить покупателям в декабре 2026 года; выход на европейские рынки ожидается позднее.

Источник: aethadesign

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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