Apple запустила предзаказы iPhone Duo при заведомо ограниченном предложении

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Марк Гурман (Bloomberg) в свежем выпуске рассылки Power On рассказал, что Apple открыла приём предварительных заказов на складной iPhone Duo в минувшую пятницу, понимая, что складов сильно не хватит, и не стала дожидаться новых партий.

Автор: Apple Источник: www.ithome.com

По словам Гурмана: «Прямо скажем, на этот раз Apple допустила серьёзную ошибку. Компания знала, что предложение крайне ограничено, но всё же придерживалась изначального графика запуска. Судя по всему, приоритетом было вывести устройство на рынок в начале первого финансового квартала, а не закрыть спрос. Это разочарует многих покупателей, рассчитывавших получить новинку быстро».

Как уточняет IT Home, изначально Apple собиралась ограничиться США и Китаем, а на остальные рынки выходить позже. В итоге предзаказы одновременно открылись более чем в 70 странах и регионах. Уже через полчаса после старта приёма заказов 16 октября ориентировочные сроки доставки во многих странах отодвинулись к 25 января. При этом Apple традиционно консервативна в оценках дат, и фактическая отправка нередко происходит раньше анонсированного срока.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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