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Компания Apple выпустила сборку iOS 27.2 Release Candidate для разработчиков и участников программы тестирования. Выход финального предрелизного билда свидетельствует о завершении разработки обновления перед публичным релизом.

В состав обновления вошла функция одновременной записи с нескольких камер Group FaceTime Dual Capture, расширение языковой поддержки для голосового помощника Siri и система пользовательских профилей в приложении Apple TV. Изменения также затронули интерфейс Apple Music, где появился обновленный черно-белый логотип и синие акценты активных вкладок.

Ранее протестированный редизайн приложения «Здоровье» был удален из текущей сборки. Разработчики вернули прежний интерфейс сервиса, запланировав его обновление на последующие релизы года.

Источник: 9to5mac