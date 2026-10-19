Apple выпустила финальную тестовую сборку iOS 27.2 Release Candidate

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Apple выпустила сборку iOS 27.2 Release Candidate для разработчиков и участников программы тестирования. Выход финального предрелизного билда свидетельствует о завершении разработки обновления перед публичным релизом.

В состав обновления вошла функция одновременной записи с нескольких камер Group FaceTime Dual Capture, расширение языковой поддержки для голосового помощника Siri и система пользовательских профилей в приложении Apple TV. Изменения также затронули интерфейс Apple Music, где появился обновленный черно-белый логотип и синие акценты активных вкладок.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Ранее протестированный редизайн приложения «Здоровье» был удален из текущей сборки. Разработчики вернули прежний интерфейс сервиса, запланировав его обновление на последующие релизы года.

Источник: 9to5mac

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1 комментарий

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