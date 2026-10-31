Apple подтвердила релиз iOS 27.3 и запуск Apple Intelligence в Китае

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Apple официально подтвердила сроки выхода бета-версии операционной системы iOS 27.3 для разработчиков. Тестирование обновления стартует 4 ноября 2026 года в рамках запуска системы персонального интеллекта Apple Intelligence на территории Китая.

В китайской локализации платформы задействованы алгоритмы нейросети Qwen от компании Alibaba, интеграция которых предусмотрена в инструментах работы с текстом и системе визуального распознавания Visual Intelligence. Также пользователям станет доступен обновленный интерфейс ввода команд для Siri, перевод в реальном времени во время вызовов и сообщений, обработка уведомлений и генеративные функции в приложении «Фото».

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Официальный публичный релиз iOS 27.3 намечен на декабрь. Доступ к возможностям Apple Intelligence в регионе получат владельцы смартфонов iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, устройств серии iPhone 16 и более новых моделей при условии выбора английского или упрощенного китайского языка в системных настройках.

Источник: 9to5mac

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