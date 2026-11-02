Apple нарушила три принципа Стива Джобса: MacBook получил сенсорный экран, а iPhone — стилус

Apple начала внедрять в свои устройства решения, против которых категорически выступал её основатель Стив Джобс. Компания выпустила MacBook Pro с сенсорным экраном и представила складной iPhone Duo с поддержкой Apple Pencil. Изменения затронули сразу несколько принципов дизайна, которых Apple придерживалась больше десяти лет.

Самым заметным отступлением стал сенсорный экран MacBook. Джобс считал, что управлять ноутбуком прикосновениями неудобно: пользователю приходится постоянно держать руку на весу, из-за чего быстро возникает усталость. В октябре 2010 года он объяснял, что сенсорные поверхности должны располагаться горизонтально, а не вертикально.

В 2012 году Тим Кук также сравнивал объединение ноутбука и сенсорного устройства с попыткой соединить холодильник и тостер. Однако теперь Apple выпустила MacBook Pro с OLED-дисплеем и полноценным сенсорным управлением.

Ещё одно отступление от наследия Джобса — поддержка стилуса в iPhone Duo. Основатель Apple выступал против использования пера со смартфонами и планшетами, считая его лишним аксессуаром. В 2007 году он подчёркивал, что для управления iPhone достаточно пальцев, а в 2010-м распространял ту же позицию на iPad. Теперь складной iPhone получил совместимость с Apple Pencil через USB-C. В раскрытом состоянии устройство предлагает экран диагональю 7,6 дюйма, а снаружи располагается дополнительный 5,4-дюймовый дисплей.

Отказ от прежних принципов заметен и в отношении размеров смартфонов. Джобс скептически относился к крупным телефонам, утверждая, что ими неудобно пользоваться одной рукой. Сегодня Apple выпускает большие модели iPhone, а складной Duo с внутренним экраном ещё сильнее расширяет привычные представления о размерах смартфона.

Источник: phonearena