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Apple добавила в магазин самостоятельного ремонта оригинальные запчасти для iPhone 18 Pro и Pro Max. Теперь владельцы смартфонов могут заказать необходимые компоненты и инструменты для их замены без обращения в сервисный центр. Компания также расширила ассортимент деталей для настольных компьютеров Mac Studio и Mac mini.

Для новых iPhone доступны экраны, аккумуляторы, камеры, задние стеклянные панели, корпуса, динамики и другие комплектующие. Вместе с ними производитель предлагает специальные инструменты, необходимые для разборки устройств и установки деталей. Это позволяет самостоятельно выполнить ремонт, следуя официальным инструкциям компании.

Стоимость запчастей во многом сопоставима с ценами для предыдущего поколения смартфонов. Например, основная камера для новых моделей стоит 250 долларов США. Если вернуть старый модуль, производитель предоставляет скидку почти 60 долларов, снижая итоговую цену до 190 долларов.

Замена дисплея обойдется в 330 долларов США для iPhone 18 Pro и 380 долларов США для Pro Max. Аккумуляторы оценены в 130 долларов, но при возврате старой батареи стоимость снижается до 67 долларов. При этом аккумулятор для старшей модели пока нельзя заказать. Задняя стеклянная панель стоит 160 долларов, а фронтальная камера — 200 долларов. Возврат старых компонентов позволяет получить скидку и на эти детали. Специальный набор инструментов можно взять в аренду на семь дней за 50 долларов США. Таким образом, для самостоятельного ремонта не обязательно покупать все необходимое оборудование.

Для Mac Studio компания предлагает широкий выбор комплектующих, включая вентиляторы, разъемы, SSD-накопители, материнские платы и блоки питания. Для Mac mini список запчастей меньше, но также включает основные внутренние компоненты.

Компания запустила программу самостоятельного ремонта в 2022 году. Она позволяет пользователям в поддерживаемых странах заказывать оригинальные детали и покупать или арендовать инструменты. Для доступных процедур компания публикует пошаговые руководства, помогающие разобраться в процессе замены компонентов.

Источник: Gsmarena