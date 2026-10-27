Apple исправила уязвимость нулевого дня на старых iPhone и iPad

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Разработчики Apple представили патчи безопасности iOS 18.7.11 и iPadOS 18.7.11, предназначенные для устройств прошлых поколений. Апдейт ликвидируют опасную уязвимость CVE-2026-86950 в графическом движке CoreGraphics, открывавшую злоумышленникам возможность запуска постороннего кода с помощью вредоносных файлов.

В купертиновской корпорации подтвердили, что зафиксировали случаи применения этой бреши в целевых кибератаках на пользователей устройств с операционными системами старше iOS 27. Ранее соответствующее исправление вошло в релизы iOS 26.7.1, iPadOS 26.7.1 и macOS Sequoia 15.8.1, а теперь заплатку адаптировали для смартфонов серии iPhone XS, iPhone XR и нескольких поколений планшетов iPad.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Помимо этого, свежее ПО устраняет системную ошибку в CoreMedia, из-за которой сторонний софт мог скрытно активировать камеру, а также уязвимость в аудиопэке. Одновременно с этим Apple распространила масштабные апдейты iOS 27.2, iPadOS 27.2 и macOS Golden Gate 27.2, устраняющие сотни недочетов в работе системы, включая уязвимости в блоке Apple Intelligence.

Источник: thehackernews

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Автор dima0782 Рейтинг +612.70
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1 комментарий

vladsad
Хм… А есть те, у кого есть старый афон в 2026 году?

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