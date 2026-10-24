Apple добавит телеобъектив в складной iPhone Duo с увеличенным на 1,27 см экраном

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iPhone Duo, vivo S70 и vivo X500 Ultra получили новые подробности. По данным Марка Гурмана, Apple прорабатывает «телевик» для будущего «iPhone Duo» и увеличение внутреннего экрана примерно на 0,5 дюйма, то есть на 1,27 см. Источник указывает на ограничение по месту в тонком складном корпусе для оптики с нужным фокусным расстоянием.

По сведениям Digital Chat Station, «vivo S70» тестируют с 64‑Мп перископом «Sony LYT-610» с трёхкратным оптическим увеличением и поддержкой съёмного «телеконвертера». В модели ожидается плоский 6,59‑дюймовый LTPS OLED‑дисплей «Visionox» с разрешением 1,5K (диагональ 16,7 см) и переход на «Snapdragon 8s Gen 4» вместо 8s Gen 3 в S60. На ранних образцах пробовали небольшой задний экран, от идеи отказались. Анонс в Китае намечен на ноябрь.

Автор: apple Источник: www.apple.com

В базе «IMEI» зафиксирован «vivo X500 Ultra» с кодом V2660 и «Jovi X500 Ultra» J2613, что указывает на международный релиз, включая бренд Jovi в Бразилии. Предпремьерные данные для Китая на март-апрель 2027 года включают «Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6», 6,85‑дюймовый «LTPO AMOLED BOE» с разрешением 2K и частотой 144 Гц (диагональ 17,4 см). Для телевика тестируют датчик 200 Мп формата 1/1,12 дюйма, основная камера 35 мм — 50 Мп, аккумулятор 7000-8000 мА·ч.

Информация об «iPhone Duo» с «телевиком», «vivo S70» с «перископом» и «телеконвертером», а также о международном релизе «vivo X500 Ultra» будет обновляться по мере появления новых данных.

Источник: 4pda

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